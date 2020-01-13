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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي عنيف على مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مواقع القوات المشتركة في الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن.
مصادر عسكرية ميدانية ذكرت أن مليشيات الحوثي أطلقت قذائف من عربة BMB على المواقع التابعة للقوات المشتركة في الجبلية ، واستهدفتها بسلاح نوع م.ط عيار 23 خلال ساعات النهار.
وأضافت المصادر، أن المليشيات عادوت استهداف المواقع بقذائف RBG ، وبالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبالأسلحة القناصة.
ورفعت المليشيات الحوثية من تصعيدها على مديريات جنوب محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية أواخر العام 2018، ضاربة بالإتفاقيات الدولية عرض الحائط.
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