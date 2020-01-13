شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غرفة الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت تصدر تنبيهاً جديداً للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أصدرت غرفة الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت تنبيهاً جديداً للمواطنين من اشتداد موجة البرد اليوم الإثنين.

Advertisements ودعت الغرفة كافة المواطنين بوادي وهضاب ومرتفعات ساحل ووادي حضرموت بضرورة الاستعداد لتلك الموجة الشديدة. فيما توقع مختصون أن تؤثر حالة الصقيع على القطاع الزراعي بحضرموت خلال الفترة المقبلة.

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