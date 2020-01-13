الضغوط تتصاعد على النظام الإيراني في اليوم الثاني للاحتجاجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يتعرض النظام الإيراني لضغوط متزايدة تطالب بإقالة مسؤولين كبار بالبلاد، بعد الاعتراف بالمسؤولية عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.



وكان آلاف من الإيرانيين قد خرجوا في احتجاجات على مدار يومي السبت والأحد، مطالبين بمحاكمة المسؤولين ومن تستر عليهم خاصة أن إعلان الجيش إسقاط الطائرة "بدون قصد" كان قد سبقه نفي للمسؤولية والقول بأنها سقطت بسبب خلل فني.

بدورها نشرت السلطات شرطة مكافحة الشغب لليوم التالي على التوالي لتفريق المحتجين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

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وأسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة يوم الأربعاء الماضي بعد ساعة من قصفه قاعدتين عسكريتين في العراق يوجد بهما قوات أمريكية.

وجاءت الهجمات الصاروخية الإيرانية ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، في غارة جوية نفذتها طائرات بدون طيار أمريكية بالقرب من مطار بغداد، في 3 يناير/كانون الثاني.

وكانت إيران قد أقرت يوم السبت بإسقاط الطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ بعد ثلاثة أيام من الحادث، وكانت رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية PS752، في طريقها إلى كييف، وتم استهدافها بضاروخ وسقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران بعد وقت قصير من الإقلاع.

وتسبب الحادث في مقتل جميع الركاب، وهم من إيران وأوكرانيا وبريطانيا وأفغانستان وألمانيا.