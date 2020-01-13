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صنعاء - ياسمين الخيامي - السفير يشرب الخمر ويغلق باب مكتبه على موظفة حسناء في السفارة ويتحسس مناطقها الحساسة ويطالبها بممارسة الجنس..شاهد مافعلته الموظفة مع السفير السكران

2020/01/13 الساعة 10:13 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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