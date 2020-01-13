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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الاحمر ولا الاخضر ولا العدني..هذا النوع من الشاي تناوله على الريق وستكون فحل كالحصان ويكافح مرض قاتل لا شفاء منه ويمنع الشيخوخة المبكرة

2020/01/13 الساعة 08:46 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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