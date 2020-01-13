الملك سلمان بن عبدالعزيز يزف «بشرى عاجلة» لكل اليمنيين (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خبر تلقاه الشعب اليمني بفرح كبير فقد كشفت صحيفة الشرق الأوسط - السعودية عن خطة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، للتعاون مع شركة بترومسيلة، لإنشاء محطات للكهرباء، وتأهيلها، في محافظات اليمن ، خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن اهتمام الاشقاء وفقا لتوجيهات الملك سلمان .

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بإدارة مشروعات الطاقة والكهرباء في البرنامج السعودي، تأكيده اهتمام البرنامج بتعزيز قدرات التوليد والنقل والتوزيع، ومعرفة القدرات الحالية، للتمكن من رصد الاحتياج والأماكن المناسبة للتدخل الأمثل.

وأضاف المسؤول أن محطة الحسوة في العاصمة عدن ستوفر 264 ميجا، إضافة إلى الموجود من القدرات الذاتية للمحطات الحالية للمؤسسة العامة للكهرباء في عدن 175 ميجا.

ويرى مراقبون ان مشكلة الكبرى هي اكبر مشكلة يعاني منها اليمنيين منذ ماقبل 2011 حيث ان اليمن تعاني من انقطاعات الكهرباء منذ زمن طويل .

ويأمل اليمنيون ان بشرى البرنامج السعودي للتنمية والاعمار سوف تحل تلك المشكلة .

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