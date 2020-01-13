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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تجدد استهداف حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف الأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
جددت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران استهداف مديرية حيس جنوب الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة، في خرق متواصل للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في حيس بقذائف B10 وقذائف آر بي جي لفترات متواصلة.
وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا.
وتأتي هذه الخروقات عقب يومين من قيام المليشيا بشن أوسع هجوم على مديرية حيس ، وتصدت لها القوات المشتركة وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
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