المليشيا تجدد استهداف حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف الأسلحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران استهداف مديرية حيس جنوب الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة، في خرق متواصل للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في حيس بقذائف B10 وقذائف آر بي جي لفترات متواصلة. وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا. وتأتي هذه الخروقات عقب يومين من قيام المليشيا بشن أوسع هجوم على مديرية حيس ، وتصدت لها القوات المشتركة وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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