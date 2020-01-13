شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاوت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 الخليج 365 - المكـلا رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم الإثنين، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

- الطماطم = 700 ریال - البطاطس = 500 ریال - الموز = 400 ریال - التفاح المحلي = 500 ریال - التفاح الخارجي = 1500 ریال - الباذنجان = 200 ریالا Advertisements - الكوسة = 400 ریال - البصل = 250 ریال - الجزر = 600 ریال - الخیار = 600 ریال - اللیمون = 1500 ریال - لحوم الأغنام = 4000 ریال - لحوم الابل = 5000 ریال - لحوم الأبقار = 4500 ریال - سمك الثمد = 1000 ریال - سمك القرش "اللخم" = 1800 - 2000 ريالا

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