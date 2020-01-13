عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشرق الأوسط: اليمن خسر صوته في الأمم المتحدة بسبب 319 ألف دولار

الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

كشف تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، عن قيمة المبالغ التي تسبب في فقدان اليمن لحق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن اليمن فقد صوته في الأمم المتحدة بسبب 319 ألف دولار.

ولفتت إلى أن إجمالي المبالغ على لبنان تصل إلى 918 ألفاً و16 دولاراً، وجزر القمر نحو 886 ألف دولار سنوياً، والصومال مليون و452 ألفاً.

ونوهت إلى أن المادة 19 نصت على أنه "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عليها".