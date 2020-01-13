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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتراف بمقتل 5 الف حوثيا.. وأزمة المقاتلين تفرز خلافات داخلية
الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
أقرت مليشيات الانقلاب الحوثية، بمقتل 5 آلاف من مسلحيها في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد، خلال الفترة الماضية، معظمهم من الأطفال.
وأقامت المليشيات، معرضا لصور قتلاها في ملعب حورة بمقر المحافظة، في محاولة لتحقيق أهداف حملاتها التي بدأتها قبل أيام للبحث عن مجندين جدد من الأطفال تحت مبرر الانتقام، خصوصاً في ظل الخسائر التي منيت بها.
وتوجه مليشيات الانقلاب أزمة طاحنة في أعداد المسلحين، ما أفرز خلافات داخلية، إذ يرفض المشرفون والأسر الحوثية الذهاب إلى الجبهات ويكتفون بحصد الإتاوات وجمع الأموال.
وتصر القيادات العليا للحوثي على ضرورة استبدال المشرفين والموظفين الذين يستطيعون القتال بمشرفين من المعاقين من ضحايا الحرب التابعين لها.
كانت مديرية السبرة، بمحافظة إب، شهدت مواجهات عيفة بين حوثيين ينتمون إلى محافظة صعدة والقيادي الحوثي في السبرة المدعو، إياد الأبيض، وتوسعت لتشمل منطقة سوق الأحد بعزلة بني عاطف ومنطقة المناييس بعزلة الأخلود، وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
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