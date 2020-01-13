شاهد : الأميرة ريما توجه نداء عاجل من السفارة السعودية في واشنطن بشأن "أزمة المبتعثين"

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عدن - ياسمين التهامي - صحيفة إماراتية : تكشف مفاجئات حول السلطان الجديد لسلطنة عمان هيثم بن طارق وسر تفضيله من "السلطان قابوس" تعرف على اليمني الذي اختفى في العاصمة المصرية القاهرة وما علاقة زوجته؟ "تفاصيل صادمة حيرت الجميع" شاهد : لأول مرة في تاريخ اسرة ’’ال سعود’’.. نشر صور حفل زفاف لأهم شخصية من أحفاد المؤسس الملك عبد العزيز (صور وتفاصيل) الكشف عن مخطط يسعى المبعوث الأممي“ لتنفيذه.. ”والرئيس هادي“ يعرقله وسفراء غربيون يتوسطون للتماهي معه

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