شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب فيديو مفاجئ لابنة أمير قطر ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حظى مقطع فيديو متداول لأمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، ظهر فيه يتناول الفطور الجماعي مع أحفاده، على تفاعل واسع من قبل النشطاء.

مقطع الفيديو المتداول أظهر الشيخ حمد بن خليفة، في سوق واقف وهو يتناول الفطور مع جميع أحفاده وسط المواطنين.

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