شكرا لبحثكم عن خبر المركزي اليمني يوقف محلات الصرافة حفاظا على الريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقفت عمليات البيع والشراء بالعملات الأجنبية مساء امس الأحد في السوق المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن .

وقال صرافون ان عملية التوقف جاءت بتوجيهات مباشرة من البنك المركزي حفاظا على المصلحة العامة ومنع العملة المحلية من الإنهيار المتسارع الذي تشهده.

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واضاف الصرافون ان سعر صرف الدولار وصل صباح اليوم الى 650 ريال بينما وصل سعر صرف السعودي الى 172 ريال ، وهو الأمر الذي ادى الى تدخل سريع من البنك وايقاف عمليات البيع والشراء للعملات في السوق .

وأكد مصدر مطلع في البنك المركزي ان البنك أعطى للادارة المختصة بالرقابة على أعمال الصرافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة وللفترة التي تراها لازمة من أجل إصلاح الاختلالات في سوق الصرافة , موضحا ان التوقف ليس كلي في السوق وانما في حدود مبالغ معينة ليست كبيرة .

يشار إلى أن معظم الصرافين لم يلتزموا بشكل تام بتوجيهات البنك ، وهناك عمليات بيع وشراء تتم في السوق السوداء التي انتعشت مجددا .