شكرا لبحثكم عن خبر المركزي اليمني يوقف محلات الصرافة حفاظا على الريال والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توقفت عمليات البيع والشراء بالعملات الأجنبية مساء امس الأحد في السوق المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن .
وقال صرافون ان عملية التوقف جاءت بتوجيهات مباشرة من البنك المركزي حفاظا على المصلحة العامة ومنع العملة المحلية من الإنهيار المتسارع الذي تشهده.
واضاف الصرافون ان سعر صرف الدولار وصل صباح اليوم الى 650 ريال بينما وصل سعر صرف السعودي الى 172 ريال ، وهو الأمر الذي ادى الى تدخل سريع من البنك وايقاف عمليات البيع والشراء للعملات في السوق .
وأكد مصدر مطلع في البنك المركزي ان البنك أعطى للادارة المختصة بالرقابة على أعمال الصرافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة وللفترة التي تراها لازمة من أجل إصلاح الاختلالات في سوق الصرافة , موضحا ان التوقف ليس كلي في السوق وانما في حدود مبالغ معينة ليست كبيرة .
يشار إلى أن معظم الصرافين لم يلتزموا بشكل تام بتوجيهات البنك ، وهناك عمليات بيع وشراء تتم في السوق السوداء التي انتعشت مجددا .
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