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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعليمات بملاحقة العناصر التي تهدد عمل المنظمات الدولية بالضالع الإثنين 13 يناير 2020 الخليج 365 وجه محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من تسول له نفسه المساس بعمل المنظمات الدولية بالمحافظة.

Advertisements وشدد على أن أبناء الضالع يشعرون بارتياح كبير بعد عودة تلك المنظمات واستئناف أعمالها مجدداً. وأصدر المحافظ توجيهات أيضاً بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل كافة المنظمات.

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