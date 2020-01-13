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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عكاظ: غريفيث يبحث عن حوار جديد حول اليمن لتمديد ولايته الإثنين 13 يناير 2020 الخليج 365 قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بدأ جولة واسعة بالمنطقة في محاولة لتجاوز اتفاق ستوكهولم والذهاب إلى حوار سياسي شامل.

Advertisements وأوضحت الصحيفة أن غريفيث سيعلن موعد الحوار المرتقب خلال إحاطته القادمة إلى مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري. ولفتت إلى أن قيادات بحكومة الشرعية رفضت توجهات غريفيث بالذهاب إلى حوار جديد واشترطت تنفيذ اتفاق ستوكهولم أولاً. وأشارت إلى أن غريفيث يبحث عن مهمة جديدة تمكنه من الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي لإطالة فترة ولايته كمبعوث أممي لعام جديد.

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