شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة أمنية لمنع إطلاق النار في الأعراس بزنجبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملة أمنية لمنع إطلاق النار في الأعراس بزنجبار الإثنين 13 يناير 2020 الخليج 365 شنت الأجهزة الأمنية في مديرية زنجبار مساء الأحد، حملة أمنية موسعة، لمنع حمل السلاح الغير مرخص ومنع إطلاق النار في الأعراس.

Advertisements وقامت الحملة بحظر حركة الدراجات النارية بعد الساعة العاشرة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً. وتهدف تلك الحملة إلى حفظ الأمن والاستقرار وتجنب زعزعة الأوضاع بالمديرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة أمنية لمنع إطلاق النار في الأعراس بزنجبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.