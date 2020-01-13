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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 8 رحلات لطيران اليمنية الإثنين.. تعرف على وجهاتها الإثنين 13 يناير 2020 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" مواعيد رحلات طيران اليمنية الإثنين، الموافق 13 يناير 2020.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهره- سيئون. الإقلاع الساعة 02:15 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:30 صباحاً. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون- القاهره. الإقلاع الساعة 08:00 صباحاً، والوصول الساعة 10:45 صباحاً. رقم الرحلة: 609. خط الرحلة: القاهره- عدن. الإقلاع الساعة 02:30 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:45 صباحاً. رقم الرحلة: 506 Advertisements خط الرحلة: عدن- جدة. الإقلاع الساعة 09:30 صباحاً، والوصول الساعة 11:30 ظهراً. رقم الرحلة: 507 خط الرحلة: جدة- عدن. الإقلاع الساعة 13:00 ظهراً، والوصول الساعة 15:00 عصراً. رقم الرحلة: 608 خط الرحلة: عدن- القاهره. الإقلاع الساعة 16:00 مساء، والوصول الساعة 18:30 مساء. رقم الرحلة: 648 خط الرحلة: عدن- عمان. الإقلاع الساعة 08:45 صباحاً، والوصول الساعة 11:00 ظهراً. رقم الرحلة: 649. خط الرحلة: عمان - عدن. الإقلاع الساعة 12:00 ظهراً، والوصول الساعة 16:00 مساء.

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