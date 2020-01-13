وردنا الان : الرئيس يعلن استقالته من منصبه كرئيس للدولة ؟

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : لأول مرة في تاريخ اسرة ’’ال سعود’’.. نشر صور حفل زفاف لأهم شخصية من أحفاد المؤسس الملك عبد العزيز (صور وتفاصيل) الكشف عن مخطط يسعى المبعوث الأممي“ لتنفيذه.. ”والرئيس هادي“ يعرقله وسفراء غربيون يتوسطون للتماهي معه مسؤول حكومي بارز : الرئيس هادي سيعود إلى العاصمة الموقتة عدن في هذا التوقيت تشكيل الحكومة الجديدة بعد وصول ناقلة انترنت الى ميناء الحديدة افتتاح سوق سوداء في العاصمة صنعاء .. مع بدء موسم سعد المأنتر في اليمن

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