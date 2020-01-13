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عدن - ياسمين التهامي - شيعت جموع غفيرة امس الاحد ، جثمان القيادي الميداني البارز العقيد عبدالسلام الاصهب قائد جبهة حمك في الضالع، الذي استشهد امس السبت في المعارك التي خاضتها قوات الشرعية مع الحوثيين وحققت فيها انتصارات كبيرة وتقدمت في قطاع الفاخر بين الضالع وإب.

وشيع ابناء محافظة الضالع يوم امسالاحد جثمان الشهيد العقيد عبدالسلام الاصهب قائد جبهة حمك واحد قيادات اللواء 30مدرع في مسقط رأسه بقرية ريشان في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

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تعرف على القائد البارز الذي استشهد وهو يقود معركة ضارية ضد الحوثيين وعزاه الجنرال الاحمر وشيعته جموع غفيرة (الاسم والصورة وتفاصيل ماحدث)

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وانطلق موكب التشييع من مسشفى النصر بمدينة الضالع مرورا بمدينة سناح وحتى الصلاة عليه في ساحة الشهداء بالدائري الشرقي لمدينة. قعطبة، وبحضور قيادات عسكرية من اللواء 30مدرع وقائد اللواء اللواء ٨٣ مدفعية العميد عادل الشيبة وقائد الحزام الامني بمحافظة الضالع العقيد احمد قايد القبة وقيادات عسكرية وأمنية في جبهتي الفاخر ومريس.

وشارك في التشييع جمع غفير من قيادات المقاومة والجيش ومشايخ واعيان وشخصيات اجتماعية ومواطنين من ابناء محافظة الضالع.

واستشهد قائد جبهة حمك في محافظة الضالع في معارك خاضتها قوات الجيش، الوطني ضد مليشيات الحوثي في قطاع حبيل العبدي الفاخر، شمال غرب مديرية قعطبة.

وقالت مصادر عسكرية إن قائد جبهة حمك العقيد عبدالسلام الأصهب استشهد، في معركة تقدم الجيش الوطني في قطاع حبيل العبدي، في جبهة الفاخر.

وأكدت المصادر أن الشهيد الاصهب قاد معركة تحرير حبيل العبدي، من المليشيات الحوثية شمال الفاخر، وعلى إثرها لقي ربه شهيداً شامخاً.

يشار إلى أن الشهيد العقيد عبدالسلام الاصهب أحد أبرز القيادات العسكرية التي أسست النواة الأولى للمقاومة الشعبية في مديرية قعطبة وخاض معركة تحرير المديرية في اغسطس2015م ومعركة التحرير الثانية مايو2019م.

* علي محسن يعزي

على صعيد متصل بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العقيد عبدالسلام الأصهب وهو يرابط في ميادين العزة والشرف بمحافظة الضالع.

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وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد وبطولاته وما سطره من ملاحم خالدة خلال مشاركته وقيادته لأبطال الجيش في عدد من الجبهات بمحافظة الضالع، وما قدمه من تضحيات كبيرة في مواجهة ميليشيا الانقلاب الكهنوتية.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

*سيرة ذاتية

-الاسم: عبدالسلام احمد صالح ناجي الاصهب

-من مواليد 1965 قرية ريشان قعطبة الضالع

-الحالة الاجتماعية :متزوج ولديه سبعه من الذكور وتسعه من الإناث .

-تلقى تعليمه الاساسي في مدرسة العرضي في مدينة قعطبة.

-احد ابرز الوجهات الاجتماعية والقبلية في محافظة الضالع.

أبرز المحطات

-شارك في الوقوف الى جانب الدولة في حروب المناطق الوسطى في ثمانينات القرن الماضي.

-كان سباقا للدفاع عن الوطن وكان رحمه الله من أوائل الذين خرجوا للتصدي لمليشيات الحوثي الاجرامية في العام 2015 م

-كان قائدا لفصيل اقتحام تحرير جبل الجميمه الاستراتيجي في 8/8/2015 برفقه الشهيد القائد صالح مسعد ريشان .

-احد ابرز القيادات العسكرية التي اسست النواة الاولى للمقاومة الشعبية في مديرية قعطبة وخاض معركة تحرير المديرية في اغسطس2015م ومعركة التحرير الثانية في مايو2019م.

-قائد جبهة حمك البوابة الغربية لمحافظة الضالع ومن أوائل المؤسسين لها .

-وكان له الدور الرئيسي في تثبيت استمرار الجبهة طيلة الخمس السنوات الماضية.

-وحينما تعرضت جبهة حمك للمكر وقف بصلابة في وجه المليشيات الحوثية مقاتلا شجاعا في الوطيف القرين وحبيل السماعي والفاخر وباب غلق وذبيان والحمرات وشخب ومدينة قعطبة والجميمة.

-وقف بثبات وصلابة في التصدي للمليشيات الحوثية اثناء محاولتها السيطرة على جبل الجميمة الاستراتيجي المطل على مدينة قعطبة ومدينة الضالع واصيب على اثرها في، احدى عينيه في رمضان الماضي مايو2019م .

-أحد أبرز قيادات اللواء 30 مدرع

-استشهد يوم السبت الموافق 11/1/2020 في معارك تحرير حبيل العبدي في جبهة الفاخر شمال غرب قعطبة.