خلال يومين.. الجيش الوطني يكبد مليشيا الحوثي 44 قتيلاً بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلال يومين.. الجيش الوطني يكبد مليشيا الحوثي 44 قتيلا بالحديدة
الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
أعلنت قوات الجيش الوطني، مقتل قرابة 44 عنصرا حوثيا، اثناء تصديها لهجمات شنتها المليشيا على مواقع الجيش في محافظة الحديدة غربي البلاد.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن "ما يقارب 44 مسلحاً حوثياً سقطوا بين قتيل وجريح، أثناء تصدي القوات المشتركة للهجمات التي شنتها المليشيات على مديرية حيس ومناطق أخرى بالحديدة، خلال اليومين الماضية.
وأضاف المركز، أن "مليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح، بالإضافة إلى تدمير عتادهم العسكري ومنها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".
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