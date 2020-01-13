شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. إتلاف كميات كبيرة من العصائر بسبب فسادها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. إتلاف كميات كبيرة من العصائر بسبب فسادها الإثنين 13 يناير 2020 الخليج 365 أتلفت الفرق التابعة للمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد نحو 13 ألف كرتون عصير؛ بسبب فسادها من سوء التخزين.

Advertisements وسارعت الفرق بعد إفراغ حمولة 3 شاحنات وصلت إلى ميناء الجمارك بالمنطقة الحرة إلى فحص محتوياتها ومن ثم إتلافها عقب اكتشاف فسادها. ودعت المفوضية الجنوبية إلى ضرورة قيام هيئة المواصفات إلى تشديد الرقابة على المواد الغذائية قبل وصولها إلى المواطنين.

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