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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تخرق الهدنة وتستهدف القوات المشتركة بحيس الإثنين 13 يناير 2020 الخليج 365 استهدفت مليشيا الحوثي الأحد، مواقع القوات المشتركة بمديرية حيس جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات خرقت الهدنة مجدداً وقصفت مواقع القوات المشتركة في حيس بقذائف B10 وقذائف آر بي جي. ولفتت إلى أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة، باستخدام الأسلحة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 وسلاح معدل البيكا.

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