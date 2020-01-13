شكرا لمتابعة خبر عن مع ختام اليوم وبداية الاثنين : انهيار مرعب للريال اليمني .. واعلان رسمي بوقف بيع الدولار والريال السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بيان هام وعاجل من السفارة اليمنية بالرياض...السلطات السعودية تفاجئ الجميع وتسمح لجميع المغتربين اليمنيين في المملكة بهذا الامر الذي كان ممنوعا منعا باتا من قبل قوات جنوبية مرعبة يخاف منها ابو علي الحاكم ويحسب لها ألف حساب تباغت الجميع وتوجه لطارق صالح ضربة ساحقة وتربك كل حساباته في مدينة المخاء مدير أحد البنوك يفاجئ الجميع ويكشف رسميا سبب الارتفاع الجنوني للدولار والسعودي وانهيار الريال اليمني والذي وصل الى هذا المستوى اشتباكات بالأيدي وشتائم متبادلة بين قائد المحور وقائد قوات الأمن الخاصة داخل مقر محافظة تعز بحضور المحافظ والأخير يصدر هذا القرار فورا

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