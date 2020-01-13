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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..السطات الايرانية تتلقى قبل قليل خبر كارثي من العراق كانت تعتبره مستحيلا..والحادثة تنزل كالصاعقة على رأس المرشد الايراني ( صورة مرعبة )

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