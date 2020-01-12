شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الطقس.. تحذير للمواطنين من موجة برد مرتقبة الأقوى لهذا العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أوضحت جهات الطقس أن موجة البرد المرتقبة والأقوى لهذا العام بدأت تأثيراتها ودخولها لأجواء حضرموت مساء اليوم.

Advertisements وبّينت أن تلك الموجة تنخفض فيها درجات الحرارة تدريجياً لتبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة، حيث تصل إلى أقل من 3 درجات مئوية في بعض المناطق. وحذرت جهات الطقس، المواطنين وخاصةً كبار السن والأطفال من التعرض المباشر للرياح الباردة.

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