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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. هلال الإمارات يقدم قافله مساعدات غذائية الى أهالي منطقة رأس حويرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي السبت قافلة مساعدات إغاثية جديدة إلى سكان منطقة رأس حويرة بمديرية غيل باوزير بحضرموت ، تضمنت عدد ( 100 ) سلة غذائية تزن ( 8 طنا و 80 كيلو ) من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، استهدفت ( 500 ) فردا من الأسر معذومة الدخل والاشد احتياج.
واستقبل الأهالي”المستفيدون”، السلال الغذائية بفرحة، وأعربوا عن تقديرهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها السخي، وثمنوا الجهود الأخوية والإنسانية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للتخفيف من معاناتهم، والتي كانوا في أمس الحاجة لها.
وبدورهم ثمّن المسئولون في المديرية هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية التي أكدوا أنها أسهمت بشكل كبير في التخفيف من وطأة معاناة الأسر الفقيرة، وتوجهوا بالشكر والتقدير إلى الإمارات على دعمها غير المحدود للأسر المستحقة والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم.
تأتي هذه القافله استمرارا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني والإغاثي، مع العام الجديد2020م ضمن خطة استراتيجية لدعم المدن والمديريات المحررة؛ ومن ضمنها محافظة حضرموت، والوقوف إلى جانب الاهالي للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
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