شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 141 شخصا ضحايا الحوادث المرورية بمأرب العام الماضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 توفي 141 شخصا واصيب 871 اخرين، في 1219 حادثا مروريا سجل بمحافظة مأرب خلال العام الماضي، وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بـ 268 مليون ريال.

Advertisements وبحسب التقرير السنوي الصادر عن ادارة شرطة السير بالمحافظة، فإن ابرز اسباب تلك الحوادث ناجمة عن اهمال السائقين والسرعة الزائدة والعوامل الطبيعية ورداءة الطريق وعدم التقيد بأنظمة السير. ونوه التقرير الى ان الادارة ضبطت خلال العام الماضي 4278 مخالفة مرورية لمركبات السير، واصدرت 9102 وثيقة رخصة قيادة منها 7931 رخصة جديدة، و2106 وثيقة تجديد وتحويل واستبدال ملكية مركبات، الى جانب ترقيم 381 مركبة بأرقام مؤقتة لمركبات ودراجات نارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 141 شخصا ضحايا الحوادث المرورية بمأرب العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.