شكرا لمتابعة خبر عن مغترب يترك عائلته واطفاله ليجمع الثروة ويحقق لهم السعادة..لكنه لقي مصيرا مرعبا وانتهت حياته بطريقة مروعة ابكت كل المغتربين وجعلتهم يشعرون بالخوف والهلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يترك عائلته واطفاله ليجمع الثروة ويحقق لهم السعادة..لكنه لقي مصيرا مرعبا وانتهت حياته بطريقة مروعة ابكت كل المغتربين وجعلتهم يشعرون بالخوف والهلع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مغترب يترك عائلته واطفاله ليجمع الثروة ويحقق لهم السعادة..لكنه لقي مصيرا مرعبا وانتهت حياته بطريقة مروعة ابكت كل المغتربين وجعلتهم يشعرون بالخوف والهلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.