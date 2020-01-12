شكرا لمتابعة خبر عن خطابة سعودية تباغت كل المغتربين اليمنيين في المملكة وتلهب حماسهم وتوجه لهم دعوة للزواج من شابة حسناء في غاية الفتنة والجمال وتمتلك ثروة هائلة ولو زواج مسيار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
صنعاء - ياسمين الخيامي - خطابة سعودية تباغت كل المغتربين اليمنيين في المملكة وتلهب حماسهم وتوجه لهم دعوة للزواج من شابة حسناء في غاية الفتنة والجمال وتمتلك ثروة هائلة ولو زواج مسيار
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