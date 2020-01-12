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صنعاء - ياسمين الخيامي - خطابة سعودية تباغت كل المغتربين اليمنيين في المملكة وتلهب حماسهم وتوجه لهم دعوة للزواج من شابة حسناء في غاية الفتنة والجمال وتمتلك ثروة هائلة ولو زواج مسيار

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