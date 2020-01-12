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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يباغت الجميع ويختطف حسناء وفاتنة وفي غاية الجمال والأخيرة تباغت عائلتها بهذا الرد الصاعق بعد عملية الاختطاف وتطلب من خاطفها هذا الطلب الصادم

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