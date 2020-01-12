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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا للتو...ابنة قاسم سليماني تصعق كل العراقيين وتقتل صحفي عراقي برصاصة في رأسه اثناء قيادته للسيارة...والسبب صادم ولا يصدق



وُجهت أصابع الاتهام إلى ابنة الجنرال المقتول قاسم سليماني في قضية مقتل إعلامي عربي شهير.

وقُتل الإعلامي العراقي أحمد عبد الصمد - مراسل قناة دجلة - في مدينة البصرة العراقية.

وتأتي هذه الوفاة بعد تغريدة مثيرة للجدل كتبها الراحل قبل وفاته ، حيث قال فيها: ليس غريبًا أن تقوم ابنة المقتول سليماني بمناشدة حسن نصر الله بالأخذ بثأروالدها، ولم تناشد خامنئي باعتباره المعني، والسبب أن الإيرانيين أخبروها بأن تقوم بذلك لكسب العطف، وفعلًا حسن نصر الله وبعض البرلمانيين بلعوا

الطعم.. إنهم يستغلون كل شيء من أجل الحرب بالوكالة؛ دون أن يخسروا.

وفي أعقاب هذه التغريدة تلقى "عبد الصمد" رصاصة في رأسه أثناء قيادة سيارته ليُقتل على الفور وسط اتهامات لابنة سليماني بالوقوف وراء القتل.

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