شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفارة بلادنا في المانيا تشارك في المهرجان الثقافي العربي ببرلين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 حضر سفير اليمن في المانيا الدكتور يحيى الشعيبي المهرجان الثقافي العربي في برلين الذي يعتبر اكبر مهرجان ثقافي عربي يقام في المانيا.

Advertisements وتفقد برفقة عميد السلك الدبلوماسي العربي في المانيا، الجناح الذي شاركت به السفارة والمتضمن لوحات فنية تعكس الثقافة والابداع اليمني. كما تم عرض فيلم مُلغم للمخرج اليمني يوسف الصباحي والذي يتناول كارثة زراعة ميليشيا الحوثي الانقلابية للالغام ومأساة محاصرة الميلشيا لمدينة تعز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة بلادنا في المانيا تشارك في المهرجان الثقافي العربي ببرلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.