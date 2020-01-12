وردنا الان : أول صور للرئيس هادي مع سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور

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عدن - ياسمين التهامي - قام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بزيارة إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وكان في استقباله في قصر الحكم بالعاصمة مسقط كل من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان وقيادات السلطنة من الاسرة الكريمة وكبار الضيوف.

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وعبر فخامة الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسلطنة عمان حكومة وشعب في مصابهما ومصاب الأمة العربية والإسلامية قاطبة برحيل السلطان قابوس بن سعيد رجل الخير ولحكمة والتسامح والسلام وباني نهضة عمان الجديدة.

وقال فخامة الرئيس ان ” المصاب واحد الذي الم بالجميع وعزاءنا بأن خلفه جلالة السلطان هيثم بن طارق سيسير على نفس الخطى والنهج الذي أسسه وارسى لبناته جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله”.

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ونقل فخامة الرئيس تعازي الشعب اليمني الذين تربطهم بعمان اواصر الاخوة والقرباء ويكنون لهم فيض مشاعر الحب والوفاء والتقدير لمواقفهم الاخوية المشرفة مع اشقائهم في السراء والضراء.. مؤكداً على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه عبر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور عن سعادته باستقبال فخامة الرئيس والوفد المرافق له لتقديم واجب العزاء في فقيد السلطنة ..معبرا عن امتنانه لمشاعر التقدير والوفاء التي تكنها اليمن رئيسا وشعبا تجاه أشقائهم العمانيين الذين يبادلون اشقائهم اليمنيين تلك المشاعر والقيم المنطلقة من وشائج الأخوة والهوية وحسن الجوار.

رافق فخامة الرئيس خلال الزيارة مستشاريه الدكتور احمد عبيد بن دغر والدكتور رشاد العليمي والدكتور عبدالرحمن السقاف ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الخارجية محمد الحضرمي

قام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بزيارة إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد. وكان في استقباله في قصر الحكم بالعاصمة مسقط كل من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان وقيادات السلطنة من الاسرة الكريمة وكبار الضيوف.

وعبر فخامة الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسلطنة عمان حكومة وشعب في مصابهما ومصاب الأمة العربية والإسلامية قاطبة برحيل السلطان قابوس بن سعيد رجل الخير ولحكمة والتسامح والسلام وباني نهضة عمان الجديدة.

وقال فخامة الرئيس ان ” المصاب واحد الذي الم بالجميع وعزاءنا بأن خلفه جلالة السلطان هيثم بن طارق سيسير على نفس الخطى والنهج الذي أسسه وارسى لبناته جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله”.

ونقل فخامة الرئيس تعازي الشعب اليمني الذين تربطهم بعمان اواصر الاخوة والقرباء ويكنون لهم فيض مشاعر الحب والوفاء والتقدير لمواقفهم الاخوية المشرفة مع اشقائهم في السراء والضراء.. مؤكداً على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه عبر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور عن سعادته باستقبال فخامة الرئيس والوفد المرافق له لتقديم واجب العزاء في فقيد السلطنة ..معبرا عن امتنانه لمشاعر التقدير والوفاء التي تكنها اليمن رئيسا وشعبا تجاه أشقائهم العمانيين الذين يبادلون اشقائهم اليمنيين تلك المشاعر والقيم المنطلقة من وشائج الأخوة والهوية وحسن الجوار.

رافق فخامة الرئيس خلال الزيارة مستشاريه الدكتور احمد عبيد بن دغر والدكتور رشاد العليمي والدكتور عبدالرحمن السقاف ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الخارجية محمد الحضرمي