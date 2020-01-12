شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام وعاجل..السلطات السعودية تباغت الجميع وتسمح لكل المغتربين اليمنيين بهذا الامر الذي كان ممنوعا منعا باتا من قبل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، أن السلطات السعودية سمحت بخروج سيارات الدفع الرباعي من أراضيها باتجاه اليمن، باستثناء بعض السيارات، عبر منفذ الوديعة البري.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، واطلعت عليه الأناضول.

وأفادت السفارة اليمنية، في بيان، أنه سيتم السماح لمواطنيها المقيمين في السعودية، والراغبين بالمغادرة إلى اليمن، الخروج بسياراتهم ذات الدفع الرباعي، اعتبارا من اليوم.

وأضاف البيان، أن قرار السماح بالخروج، استثنى السيارات من نوع (شاصات وهيلوكسات)".

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وتابع أن "السلطات السعودية اشترطت، أن تكون السيارات المغادرة مسجلة بأسماء الأشخاص الذين يقودونها".

ودعت السفارة اليمنية، جميع مواطنيها، إلى الالتزام بالضوابط المحددة في هذا الأمر.

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة شؤون المغتربين اليمنيين، أن السعودية، اتخذت قرارا بمنع خروج جميع سيارات الدفع الرباعي والمعدات الثقيلة (كالشاحنات، والرافعات، والجرافات) سواءً عبر "التربتيك" (خروج سياحي مؤقت)، أو "التصدير (خروج نهائي)".

وبات منفذ "الوديعة" البري بمحافظة حضرموت (شرق)، المنفذ البري الوحيد بين اليمن والسعودية، بعد إغلاق منفذ "الطوال" السعودي، منتصف 2015.