شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط جنوبي يسخر من الرئيس هادي ويوجه له دعوه لزيارة اليمن !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر الناشط الجنوبي الذي يطلق على نفسه لقب " ابن الجنوب " من الريس هادي عقب الزيارة التي قام بها هادي لتقديم العزاء بوفاة السلطان قابوس .

وقال في تغريدته التي نشرها على تويتر " كان أولى بكم يافخامة الرئيس زيارة بلدكم وتفقد ابناء المناطق المحررة فكل يوم يموت الكثير منهم اما بالرصاص الغادر او بالمرض القاتل "

واضاف " يرحم الله السلطان قابوس ، لكن الاهتمام بالاحياء اهم من الاهتمام بالاموات ، وانا على يقين انك لو قررت العودة الى العاصمة المؤقتة عدن فستجد كل قوات الحزام الامني والنخبة الشبوانية يرفعون لك التحية العسكرية ويعلنون لك الولاء المطلق "

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واختتم تغريدته بالقول " المساكين لم يجدو احد يدافع عنهم ويسلمهم رواتبهم فلجأوء الى من يمنحهم راتب يقيهم الموت جوعا اللوم لا يقع عليهم مطلقا .

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، قد قام اليوم بزيارة سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وعبر الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسلطنة عمان حكومة وشعب في مصابهما ومصاب الأمة العربية والإسلامية قاطبة برحيل السلطان قابوس بن سعيد رجل الخير ولحكمة والتسامح والسلام وباني نهضة عمان الجديدة.

وكان في استقباله في قصر الحكم بالعاصمة مسقط كل من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، وقيادات السلطنة من الاسرة ال