الحكومة تبحث مع اليونيسيف تنفيذ عملية المسح الاسري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع القائم بأعمال مدير منظمة اليونيسيف في عدن روبرت اوجوك، تنفيذ المسح الأسري بمختلف محافظات الجمهورية.



وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات والتحضيرات والمراحل الخاصة بتنفيذ عملية المسح بالتعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط والجهاز المركزي للرقابة والإحصاء ومنظمة اليونيسيف.

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وبحسب وكالة سبأ فقد شدد الدكتور باصهيب، على ضرورة إعداد هيكل عام وتحديد خطوات واضحة لعملية المسح، مع مراعاة الاستفادة من المسوحات السابقة التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية للخروج بمؤشرات حقيقية وواقعية تعود بالنفع والفائدة في مجالات التعليم وصحة الأم والوليد والدعم الاجتماعي.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، وعدد من المعنيين بالوزارة، وأخصائي مشروع المسح العنقودي متعدد المؤشرات بمنظمة اليونيسيف محمود شاكر ومسؤول الاتصال الخارجي بالمنظمة علي قاسم.

وفي سياق آخر، ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، مع نائب رئيس بعثة أطباء بلا حدود السويسرية في اليمن وليم كريكمير، تدخلات المنظمة في المجال الصحي بمحافظتي الحديدة وإب وإمكانية التدخل بمناطق ومحافظات أخرى.

كما التقى الدكتور باصهيب، مع مدير منظمة الإغاثة الدولية في عدن شهياز علي، وجرى مناقشة آلية تنفيذ مشاريع وبرامج المنظمة خلال العام الحالي 2020م.