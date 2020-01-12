طب الاسنان تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس جامعة عدن .. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نظمت كلية طب الأسنان جامعة عدن صباح اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2020م حفلاً مهيبآ بمناسبة تخرج الدفعة (18) وأستقبال الدفعة (23) من الطلاب المستجدين، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس جامعة عدن وتحت شعار (أخلاق وعلم وعمل ) ..



وفي الحفل، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور/ حسين عبد الرحمن باسلامة بهذا الحفل كونه الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، ووما قدمت خلاله من مراسيم نوعية للاستلام والتسليم كانت محل إعجاب وأهتمام جميع الحاضرين كونها منحت الطلاب والطالبات الشعور بهيبة العلم والطب بشكل عام.

وقال في كلمته: يسعدني ويشرفني أن أشارك أبنائي الطلاب فرحتهم في يوم تخرجهم بعد جهد وأجتهاد خلال سنوات دراستهم في الكلية. كما أشاد بالدور الريادي والإيجابي الذي لعبه الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن وعمادة كلية طب الأسنان في رفع مستوى العملية التعليمية والأكاديمية في الجامعة والكلية.

من جانبه أكد الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن على أهمية هذا الحفل الكبير وما يمثله من معاني ودلالات معبرة في نفوس الخريجين وكذا الطلاب المستجدين. داعيًا جميع كليات جامعة عدن على أقامة مثل هذه الإحتفالات والتي تمثل أنطباعاً رائعا لدى الطلاب الخريجين والمستجدين.

وأضاف رئيس جامعة عدن نحن على أستمرار دائم في إقامة الأحتفالات حتى شهر نوفمبر القادم وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس جامعة عدن ذلك الصرح العلمي والأكاديمي. منوهًا إلى أن هناك جهود حثيثة تبذل في تطوير العملية التعليمية من ضمنها توسعة المبنى الخاص بكلية طب الأسنان لزيادة السعة الأستيعابية للطلاب.

واوضح أن جامعة عدن تعد صرح علمي وأكاديمي بارز وستظل كذلك منبرا لنشر ثقافة المحبة والسلام إلى التحصيل العلمي للطلاب. مشيداً بجهود عمادة الكلية وطاقمها التدريسي على جهودهم الجبارة في رفع مستوى العمل الأكاديمي في الكلية.

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فيما عبّر الدكتور/ محمد حسن السقاف، عميد كلية طب الأسنان، عن خالص الشكر والتقدير والاحترام لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة عدن ووزير العدل وكل قيادات محافظة عدن على أهتمامهم وحضورهم هذا الحفل لمشاركة الطلاب فرحتهم بتخرجهم ...داعيًا كافة المسئولين الوقوف إلى جانب الكلية في تنفيذ مشاريعها وتلبية متطلباتها الضرورية ورفد مختبرات الكلية بالتجهيزات الضرورية التي من شأنها رفع مستوى العملية التعليمية وتسهيل العمل الأكاديمي.

كما القيت العديد من الكلمات المعبرة عن أهمية هذه المناسبة الغالية على قلوبهم شاكرين دور رئاسة جامعة عدن في تذليل كافة الصعاب التي تقف أمامه.

حضر الحفل وزير العدل علي هيثم الغريب، والدكتور /علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان والأخ /محمد نصر شاذلي وكيل أول محافظة عدن والعميد ركن /عادل الحالمي مستشار وزارة الداخلية ونواب رئيس جامعة عدن وعدد من عمداء كليات جامعة عدن وأعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة بجامعة عدن .

وفي سياق متصل تفقد الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن ومعه الدكتور صالح الجفري عميد كلية الصيدلة بزيارة سير عملية أمتحانات الفصل الأول للعام الجامعي 2020/2022 بكلية الصيدلة ..

وطاف رئيس الجامعة وعميد الكلية بقاعات الأمتحان للأطمئنان عن كثب سير الأمتحانات بالكلية .. مؤكدًا على توفير كافة الأجواء الإمتحانية المناسبة للطلاب المتقدمين .. مشدد على ضرورة الوقوف إلى جانب الطلاب وتوفير لهم كل الاحتياجات والمتطلبات حتى يتمكنوا من الحصول على أعلى الدرجات العلمية.