شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : بشرى سارة لليمنيين في هذه المحافظات بخصوص الراتب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements كدت مصادر محلية ان قيادة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية بالتعاون مع نقابة المتقاعدين بذلوا جهود جبارة من اجل استئناف صرف المرتبات بعد منع مليشيات الحوثيين لتداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتهم وقالت المصادر ان هناك بشائر سارة عبر وسيط بين بنكي صنعاء وعدن باستئناف صرف المرتبات بصورة منتظمة ويأتي هذه التحركات بعد منع الحوثيين تداول العملة الوطنية والتي تسببت في اتخاذ بنك عدن بخطوة مماثلة تمثلت بمنع صرف مرتبات عدد من المؤسسات الحكومية في صنعاء تستأنف صرف المرتبات بينما الحوثيين يلغون قرار حظر العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم

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