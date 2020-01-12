شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط "يغتال حلم عبد الملك الحوثي في حكم اليمن" ويقوم بانقلاب ابيض وعلى نار هادئه ..تفاصيل مثيره !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل وضع انساني متردي، تعيشه اليمن جراء الحرب التي يتجاوز عمرها أربعة أعوام، تشكلت حالة من الفوضى الاقتصادية وسوء الإدارة وهشاشة في الخدمات وازدواجية في السلطات والصلاحيات دفع ثمنها الاقتصاد اليمني بصورة عامة والقطاع الخاص على وجه الخصوص.

ويشكل القرار الأخير لمليشيا الانقلاب الحوثية في صنعاء بمنع تداول الإصدار النقدي الجديد، خطوة تقود إلى مضاعفة المعاناة التي يعشيها المواطن جراء الحرب وتداعياتها السلبية وتنعكس مباشرة على حياة المواطنين اليمنيين.

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احتقان ينبئ بثورة

العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية، تشهد اختناق غير مسبوق في السيولة المالية، وتوقف شبه تام للحركة المالية من حوالات خارجية وداخلية، جراء تعسفات الحوثيين واجراءتهم لتدمير الاقتصاد الوطني، وآخر تلك الاجراءات منع تداول العملة الجديدة.

واستغرب خبراء اقتصاديون، لصمت الحكومة الشرعية، ووسائل الاعلام، جراء هذا ”الارهاب الحوثي المدمر للاقتصاد الوطني، والتناول السطحي“، محذرين من ”خطورة هذه الحرب الاقتصادية المتمثلة في العملة الوطنية، والتي تمثل الأمن الاقتصادي، والأمن القومي للبلد“.

وقال الخبراء لـ”مأرب برس“، ان ”الحوثي فشل في حرب المواجهة وخسر في كافة جبهات القتال، ولم يعد يستجيب له احد من ابناء القبائل للقتال في صفه، مع ذلك يتفنن في ممارسة ابشع طرق التجويع والتركيع لليمنيين، بمختلف مشاربهم تجار وصناعيين ومواطنين وغيرهم“.

مصدر مسؤول في البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، قال ان ”الإرهاب النقدي والتعسف الذي يقوم به الحوثيين لتدمير العملة الوطنية، سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وإنسانية وتهديد كبير للأمن الغذائي الوطني وتوسيع للازمة الإنسانية ويفاقم المجاعة“.

وأكد المصدر الذي تحدث لـ”مأرب برس“، مفضلا عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية، ان ”العاصمة صنعاء وكافة مناطق سيطرة الانقلابيين، على موعد قريب مع ثورة غاضبة، جراء الاحتقان المالي، والحرب الاقتصادية التي تستهدف كل اليمنيين“.

وناشد الحكومة الشرعية، والتحالف العربي، والدول العربية والأجنبية، والمنظمات والأممية، ومكتب المبعوث الأممي الى اليمن لاتخاذ موقف صارم ضد ما أسماه بـ”الإرهاب النقدي المدمر“، واصفا الصمت الحاصل إزاء اجراءات الحوثي بـ”المفزع والمدمر“.

وأضاف: ”الدولار الان في عدن 640 وصنعاء 580، بفارق 10%، هذا خراب شامل للعملة الوطنية، وللكيان اليمني شمال وجنوب، تدمير للعملة الوطنية، والتي تمثل الأمن الاقتصادي والأمن القومي“.

وشدد المصدر على ضرورة اتخاذ موقف حازم ردا على تاك الاجراءات، من قبل السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية)، والبنك المركزي، والتجار والمواطنين، مؤكدا ان ”الدمار الاقتصادي سيكون ابشع وأكثر ضرراً علينا جميعاً“.

تداعيات انسانية

دراسة اقتصادية لآثار وداعيات قرار سلطات الانقلاب الحوثية، صادرة عن موقع ”مأرب برس“، وأعدها خبراء اقتصاديون متخصصون، قالت ان قرار منع الإصدار النقدي الجديد، يعد قرارا مضرا بالعملة، وسوف ينتج عنه تداعيات سلبية على كافة المستويات الانسانية والاقتصادية والسياسية، حيث سيتم حرمان مئات الالاف من الموظفين المدنيين من مرتباتهم الشهرية.

وستؤدي هذه القرارات إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الريال اليمني، وذلك نتيجة انتقال كميات الفئات من الإصدار النقدي من العملة من مناطق سيطرة سلطات صنعاء إلى مناطق سيطرة السلطات في عدن وبالتالي سيزداد العرض وستقل قيمتها الامر الذي سينعكس على أسعار السلع وبالتالي مزيد من اتساع رقعة الأزمة الانسانية لاسيما مع تفشي ظاهرتي البطالة والفقر في المجتمع اليمني، بحسب الدراسة ذاتها.

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كما ستزيد تلك القرارات من معاناة الأسر اليمنية التي تمتلك أموال من الإصدار النقدي الجديد حيث تواجه صعوبة في الدفع مقابل النفقات الضرورية كدفع تكاليف العلاج والغذاء، وقد شهدت المناطق الواقعة تحت سلطة صنعاء مئات القصص التي تعبر عن معاناة الاسر جراء امتناع التجار والمؤسسات الخدمية عن قبول الفئات الجديدة من العملة بناء على التوجيهات الصادرة من قبل السلطات في صنعاء.

التداعيات الاقتصادية

تواصل دراسة ”مأرب برس“، الاقتصادية، سرد تداعيات تلك القرارات، مؤكدة انها س تقود إلى مزيد من التشظي والازدواجية في القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية حيث أصدر البنك المركزي في عدن وفي أول رد فعل على قرارات صنعاء تعميمًا يوضح فيه أنه هو "الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تمنح تصاريح إصدار عملة إلكترونية بحكم المشروعية الدولية لسلطاته، مؤكدا تداول الطبعة الجديدة في كل المحافظات ".

وسيؤدي القرار إلى وجود سوق سوداء للعملة المحلية أثناء عملية مبادلة فئات الإصدار النقدي الجديد بالعملة القديمة فقد نجم عن هذا القرار عمليات مبادلة للعملة كبدت المواطنين والتجار الذين يمتلكون الفئات الجديدة مبالغ كبيرة وعلى سبيل المثال فإنه يتم مبادلة مائة الف ريال من العملة الجديدة بـ ٧٨ الف ريال من العملة القديمة.

وسيعمل القرار على زيادة مستوى التفاوت في سعر الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى في كل من صنعاء وعدن وهذا يتيح للمضاربين الاستفادة من هذا الوضع وبالتالي انتعاش السوق الموازنة " السوق السوداء" بعد أن كانت قد تراجعت إلى حد ما عقب تدخلات البنك المركزي اليمني في عدن وبيع الدولار للتجار من أجل الاستيراد للمواد الأساسية والمشتقات النفطية.

ودفع قرار المليشيا المواطنون إلى شراء العملة الأجنبية - دولار وسعودي وغيرها - للحفاظ على عملتهم تحسبا للمخاوف من بقاء فئات الإصدار النقدي الجديد بأيديهم مع ما يمثله ذلك من خطورة على سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى حيث تفتقر اليمن للعملة الصعبة جراء انحسار مصادر النقد الأجنبي منذ بدء الحرب التي تشهدها اليمن.

وتعرض المواطنين والتجار الذين بحوزتهم تلك الفئات النقدية من المصدرة حديثا إلى خسائر مباشرة سواء من خلال نقص قيمتها في السوق او من خلال اللجوء إلى اكتنازها لأطول فترة ممكنة أو القيام بتهريبها إلى مناطق سيطرة الحكومة في عدن.

كما ارتفعت كلفة التحويلات للأموال سواء داخل اليمن او خارجها وبالتالي فقدان جزء كبير من الاموال سوف يستفيد منه المضاربون بالعملة، وسيؤدي القرار إلى تفشي عمليات تهريب العملة بين المناطق المختلفة في اليمن حيث ستنشط عمليات تهريب العملات من الإصدار النقدي الجديد من المناطق الشمالية الغربية الواقعة تحت سلطة صنعاء إلى مناطق سيطرة الحكومة وبالمقابل ستنتقل الفئات النقدية القديمة من العملة من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة إلى صنعاء، وتشكل عمليات التهريب تلك خطورة عالية وكلفة يكبدها الاقتصاد اليمني وتنعكس على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما ستعود ازمة السيولة من العملة المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء نظرا لشحة الكميات من العملة النقدية القديمة وتلف جزء كبير منها، ستلجأ الكثير من الشركات والمصنعين للتعامل بالعملة الأجنبية "دولار، سعودي" لمواجهة تقلبات سعر الصرف مع ما يمثله ذلك من مخاطر على العملة المحلية.

كما سيؤدي القرار في انعكاسات خطيرة على النشاط الاقتصادي حيث سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي ومزيد من الركود الاقتصادي الامر الذي سيؤدي على توقف أنشطة اقتصادية في قطاعات عديدة ويتسبب في نقص حاد في الوظائف وانشطة القطاع الخاص وفرص العمل.

وأدى القرار إلى خلق حالة من الارتباك في السوق لدى الشركات والتجار حيث يعجز التجار والموزعين عن استرداد أموالهم من السوق نظرا لان العملة المتداولة كانت من جميع الفئات النقدية، وهذا سيترتب عليه خسائر كبيرة للشركات والتجار.

التداعيات السياسية

سوف يتسبب القرار في مزيد من الانقسام السياسي بين أطراف الصراع في اليمن كما يشكل القرار تقويضا للخطوات الايجابية التي شرع فيها الطرفين من خلال تخصيص حساب للإيرادات الضريبية والجمركية في فرع البنك المركزي في الحديدة يخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين بإشراف من الامم المتحدة.

وبحسب الدراسة، سيعزز القرار من حالة التشرذم والانقسام الذي تشهده البلد حيث يمهد الطريق للتعامل بعملتين مختلفتين وهذا يشكل الأرضية الملائمة لأحداث انقسام واضح بين مكونات الشعب اليمني، كما سيؤدي إلى خلق عوائق إضافية للتقارب بين الأطراف المتنازعة في اليمن ويعيق اية خطوات نحو السلام في البلد.