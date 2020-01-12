شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتفاجئ العُمانيين وتشاركهم أحزانهم بوفاة السلطان قابوس بطريقه غير مسبوقه وتحدث لاول مره ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توشحت عدة معالم بارزة في الكويت بالعلم العُماني وصور السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الذي توفي مساء يوم الجمعة، تضامناً مع الشعب العُماني في عزاء سلطانهم .

واكتست أبراج الكويت الشهيرة بصور السلطان قابوس وعلم السلطنة منذ ساعات المساء الأولى من يوم السبت، بعد أن أعلنت الكويت رسمياً الحداد ثلاثة أيام وتعطيل الجهات الرسمية وتنكيس الأعلام على وفاة السلطان قابوس.

وشارك مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا الكويتية) الذي يعدُّ من المعالم الثقافية والمعمارية البارزة في الكويت، برفع صورة السلطان قابوس وسط نافورة المركز الشهيرة. أخبار ساخنه ظهور أدلة جديدة تقلب الطاوله على رأس نانسي عجرم .. والقبض على زوجها مرةاخرى

وقدَم الكويتيون التعازي للشعب العُماني عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تصدَر اسم السلطان قابوس تعليقاتهم على المستوى الرسمي والشعبي خلال الساعات الماضية.



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