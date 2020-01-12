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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..نقل الفنانة نانسي عجرم الى المستشفى بعد انهيارها وسقوطها مغشيا عليها بعد تلقيها هذا الخبر الصاعق الذي سيدمر حياتها وينهي مشوارها الفني الى الابد

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