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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..مسلحون يقومون بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا في هذه المحافظة الجنوبية ويثيرون الرعب والهلع في قلوب كل المسؤوليين في الحكومة الشرعية

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