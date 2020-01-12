شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. مجهولون يغتالون 3 من أفراد الجيش في الحصب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 الخليج 365 ـ تعز اغتال مسلحون مجهولون ثلاثة من أفراد الجيش الوطني في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال مصدر إن مسلحين مجهولين اغتالوا بعد ظهر اليوم ثلاثة من أفراد الجيش الوطني في منطقة الحصب وسط المدينة . Advertisements وأشار المصدر أن المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية وقاموا بفتح النار على الجنود الثلاثة في فكة الزنقل بمنطقة الحصب ولاذوا بالفرار . هذا وتعيش مدينة تعز انفلاتا أمنيا في ظل حربٍ فرضتها المليشيا الحوثية على المدينة منذ أكثر من خمس سنوات.

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