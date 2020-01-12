شاهد : شاهد : أول تصريح لسلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق (وهذا ماورد في)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، ملامح سياسته الداخلية والخارجية عقب تنصيبه خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية، مساء الجمعة.

وقال السلطان الجديد لعُمان: "السلطان قابوس أرسى مكانة دولية للسلطنة. عازمون على السير على نهج السلطان قابوس والبناء عليه"

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وأضاف السلطان هيثم بن طارق: "سوف نرتسم خط السلطان قابوس في السياسة الخارجية، وسنحرص على حسن الجوار والتعاون الدولي وعدم التدخل في شؤون الغير".

وأكد سلطان عُمان الجديد "سنواصل مع الأشقاء في دول الخليج مسيرة التعاون والتعاضد، وسوف نستمر في دعم الجامعة العربية ونتعاون مع أشقائنا لتحقيق أهدافها".

وتابع: "سنكون داعين إلى حل الخلافات بالطرق السلمية، وسنعمل على النأي بالمنطقة عن الصراعات والخلافات وتحقيق التكامل الاقتصادي"

وأكمل هيثم بن طارق: "سنواصل في تنفيذ السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي، وسنبني علاقاتنا مع دول العالم وفق نهج السلطان الراحل".

وشدد "سنحترم المواثيق والاتفاقيات التي وقعناها مع الدول والمنظمات"، مؤكدًا أن "عمان ستواصل دورها الفاعل في الأمم المتحدة والعمل على تحقيق الأمن الدولي".

وأدى هيثم بن طارق بن تيمور اليمين القانونية، سلطانًا لعمان، خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي أعلن عن وفاته فجر يوم السبت عن عمر 79 عامًا، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970.

وأعلن الديوان السلطاني العماني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.