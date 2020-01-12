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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..قوات جنوبية مرعبة يخاف منها ابو علي الحاكم ويحسب لها ألف حساب تباغت الجميع وتوجه لطارق عفاش ضربة ساحقة وتربك كل حساباته في الساحل الغربي

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