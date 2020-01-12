شكرا لمتابعة خبر عن شاب يمني من هذه المحافظة يصدم كل ابناء اليمن ويسيء لهم اسائة بالغة و يمارس الفاحشة بالاكراه مع فتيات صغيرات من هذه الدولة المجاورة ( صورة فاضحة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب يمني من هذه المحافظة يصدم كل ابناء اليمن ويسيء لهم اسائة بالغة و يمارس الفاحشة بالاكراه مع فتيات صغيرات من هذه الدولة المجاورة ( صورة فاضحة )

2020/01/12 الساعة 11:25 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يمني من هذه المحافظة يصدم كل ابناء اليمن ويسيء لهم اسائة بالغة و يمارس الفاحشة بالاكراه مع فتيات صغيرات من هذه الدولة المجاورة ( صورة فاضحة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.