الفلكي الشوافي يكشف موعد تأثيرات موجة الصقيع على اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

عدن - الخليج 365

كشف الفلكي عدنان الشوافي، عن موعد تأثيرات الصقيع على اليمن.



وقال الشوافي في بلاغ صحفي - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - مساء السبت 11 يناير 2020 (ليلة الأحد) تنخفض درجة الحرارة الصغرى في صعدة بشكل حاد".

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وتابع "ومتوقع ان تسجل ما بين 0 الى 2 درجة مئوية على مناطق واسعة من صعدة معنى ذلك انها تنخفض بمعدل 9 درجات مئوية عن ما كانت عليه الليلة الماضية".

وأضاف "كما تنخفض درجة الحرارة في معظم الاحواض والهضاب الجبلية و الصحاري بشكل ملحوض".

واختتم "لذلك نكرر التنبيه للمواطنين و المزارعين من انخفاض درجة الحرارة في الأحواض والهضاب الجبلية و الصحاري كما سبق توضيح التفاصيل".