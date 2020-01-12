الجبلية جنوب الحديدة تتعرض لاستهداف حوثي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت المليشيات الحوثية مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية ذكرت ان المليشيات استهدفت المواقع بقذائف RBG وبالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23. Advertisements ووفقاً للمصادر، فقد كثفت المليشيات من إطلاق النار على المواقع من مناطق تمركزها، مستخدمة الأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 وبأسلحة معدلات البيكا وبالأسلحة الخفيفة. وتتواصل الخروقات والانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية منذ أواخر العام 2018 ، لتطال مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، في ظل تخاذل أممي وصمت دولي تجاه تصعيد المليشيات.

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