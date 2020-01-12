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القبض على متهم باغتصاب لاجئات أفريقيات في محافظة لحج

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اليمن العربي ـ لحج 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

القبض على متهم باغتصاب لاجئات أفريقيات في محافظة لحج

الخليج 365 ـ لحج

تمكنت قوات أمنية في محافظة لحج جنوبي البلاد الليلة الماضية من إلقاء  القبض على متهم باغتصاب لاجئات افريقيات عقب فراره قبل أشهر من مركز شرطة في مديرية الحد يافع.

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وذكرت مصادر أمنية أن نقطة تابعة للحزام الأمني في نقطة الحسيني الواقعة في مديرية تبن أوقفت شخصًا يحمل بطاقة هوية مزورة قبل أن تكتشف أنه ذات الشخص الذي يتهم باغتصاب فتيات إثيوبيات لاجئات وسبق أن فر من السجن.

 

وتابعت المصادر أن المتهم كان نجح في الفرار قبل أشهر من مركز شرطة الحد التابعة لرباعيات مديريات اليافع الواقعة في محافظة لحج

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