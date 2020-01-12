مدير عام شرطة محافظة الحديدة يفتتح مقر شرطة مديرية الدريهمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

الحديدة - الخليج 365

قام العميد نجيب أحمد ورق مدير عام شرطة محافظة الحديدة، ومعه قادة الألوية المرابطة في مديرية الدريهمي وأعضاء السلطة المحلية والمشايخ والعقال والشخصيات الإجتماعية بالمديرية بافتتاح مقر شرطة مديرية الدريهمي، في خطوة هي الثانية بهدف إعادة تطبيع الحياة في المديريات المحررة ، وتمكين السلطات المحلية من ممارسات مهامها في حفظ الامن وخدمة المواطنين.



وفي حفل الإفتتاح قال العميد نجيب ورق مدير عام شرطة محافظة الحديدة : يأتي افتتاحنا اليوم مقر الشرطة في الدريهمي بفضل الدعم والمساندة والاهتمام الذي توليه قيادة القوات المشتركة والتحالف العربي بالساحل الغربي لإستباب الأمن والإستقرار في المديريات المحررة.

وحث الضباط والأفراد العاملين في أمن المديرية لتحمل مسؤوليتهم على أكمل وجه ، وحُسُن التعامل مع المواطنين وحل مشاكلهم أولاً بأول.

Advertisements

مشدداً على أهمية التنسيق مع الألوية العسكرية المرابطة في المديرية والتحلي باليقظة والحس الأمني لمواجهة أي طارئ.

وعبّر العميد نجيب ورق عن شكره لقادة الألوية العسكرية في المديرية على تعاونهم المستمر وتسليم مهام الأمن في المديرية للجهات المختصة ، وحرصهم على تفعيل مؤسسات الدولة بالمديرية للقيام بأداء مهامها .

كما أشاد بدعم ومساندة قيادة القوات المشتركة والتحالف للأجهزة الأمنية في المديريات المحررة كخطوة ضرورية لتفعيل المكاتب القضائية والتنفيذية وغيرها في المديرية .

من جانبه أكد الرائد/ عمار المجملي أن الألوية العسكرية ستقدم كل الدعم والمساندة لضباط وأفراد إدارة شرطة الدريهمي، وسيكونون عوناً لهم للقيام بمهامهم، مشيراً إلى أن تواجد الأمن سيساعد على تطبيع الحياة في المديرية ويطمئن المواطنين لممارسة حياتهم بشكل طبيعي .

الجدير بالذكر أن مدير شرطة محافظة الحديدة العميد / نجيب ورق، سبق أن دشن منذ يومين افتتاح مقر إدارة أمن مديرية التحيتا، بمعية عدد من قادة الألوية العسكرية في المديرية وبحضور أعضاء السلطة المحلية والأعيان في المنطقة .